Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe: “Il Capodanno a Roma? Un giorno crollo, mi metto a piangere. Mi sono un po’ vergognato, ma stavo esplodendo: certe accuse mi hanno fatto davvero male”

Appassionato di diamanti, grazie anche al padre orafo, un amore sconfinato per la nonna, il rispetto per le donne, il cinema giovanissimo e una famiglia che ha cercato di aiutare, sempre. E poi, ciliegina sulla torta, le lezioni da un professore di italiano. Un ritratto inedito quello diche si è raccontato a “7” de Il Corriere della Sera, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025, dove è in gara con il brano “Damme ‘na mano”, che potrebbe riservare sorprese nella classifica finale.“Da subito, appena mettiamo in Rete le prime canzoni, capiamo di essere divisivi. Abbiamo vent’anni. Quelli della nostra generazione ci capiscono, i grandi no. Mia madre sconvolta diceva: ‘Ma per forza di violenza devi parlare?’ Cercavo di spiegarle che raccontare non e? vivere“. Erano gli inizi con la Dark Polo Gang, poi la carriera da solista e un successo consolidato fino all’ultimo album “Icon”, che viene certificato album più venduto del 2024.