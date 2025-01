Movieplayer.it - The Fantastic Four: First Steps, Natasha Lyonne svela un grosso indizio sul suo personaggio

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice di Russian Doll è nel cast del nuovo reboot suii Quattro dei Marvel Studios che debutterà nelle sale a luglio Poco dopo l'annuncio del cast principale di The, al reboot dei Marvel Studios sono stati aggiunti diversi attori in ruoli di supporto, ma i loro personaggi non sono stati resi noti. Saremmo molto sorpresi se Paul Walter Hauser non interpretasse il cattivo Uomo Talpa e si vocifera che John Malkovich sia stato scritturato per il ruolo di uno dei più vecchi nemici della squadra, Ivan Kragoff, alias il Fantasma Rosso. Tuttavia, per quanto riguarda, la teoria più popolare sembra ancora quella di Alicia Masters, l'interesse amoroso di Ben Grimm, ma alcuni ritengono che potrebbe .