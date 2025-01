Abruzzo24ore.tv - Scopri come risparmiare: i risparmi che non devi dichiarare nell'ISEE

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Milano - Recenti aggiornamenti normativi offrono la possibilità di escludere specificidal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (), consentendo a molte famiglie di accedere a agevolazioni sociali precedentemente non disponibili. Esclusioni dal patrimonio mobiliare Secondo le nuove disposizioni, è possibile non: Titoli di Stato e buoni fruttiferi postali fino a un massimo di 50.000 euro. Questa esclusione non incrementa il patrimonio, ma riduce il valore considerato per il calcolo dell', permettendo a numerose famiglie di ottenere un indicatore più basso e, di conseguenza, accedere a prestazioni sociali agevolate. Procedura per l'aggiornamento dell'Per beneficiare di questa novità, è necessario: Presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), includendo i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali aggiornati.