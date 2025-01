Lapresse.it - Roma, ragazza di 20 anni drogata in discoteca e violentata: arrestato un pr

un promoter 36enne è statoper violenza sessuale aggravata dopo la denuncia di unadi 20che sarebbe stataine poidall’uomo in un parcheggio. I fatti, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbero accaduti nella notte tra l’11 e il 12 ottobre del 2024 nella‘El Taboo’ del quartiere Tiburtino della Capitale. La, stando al suo racconto, sarebbe statatramite un drink, che le avrebbe anche fatto perdere la memoria per qualche ora. Dopo la sua denuncia, la pm della procura della Repubblica di, Barbara Trotta, ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Coccoluto un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del pr: Augusto Cesar Martinez S., cittadino peruviano, conosciuto nelle discotechene come impresario di ragazze immagine.