Roma | controlli a Tor Bella Monaca 6 arresti e piu’ di 200 grammi di droga sequestrata

Ancora un blitz della Polizia di Stato nelle periferie della Capitale. Agenti del VI Distretto Casilino, Reparto Prevenzione Crimine, unita’ cinofile della Polizia di Stato e operatori della Polizia locale, in campo dalle prime ore di questa mattina, hanno messo a setaccio il quartiere di Tor: identificazioni a tappeto, contrasto all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.Sono 5 gli spacciatori finiti nel mirino della polizia, tra via dei Platani e via dell’Archeologia. Facevano “viaggiare” crack e cocaina a bordo di monopattini e scooter, nascoste all’interno del vano batteria del mezzo oppure nel manubrio “modificato” cosi’ da servire il prodotto pronto e confezionato all’arrivo degli acquirenti.All’interno delle suole delle scarpe, poi, occultavano il denaro ricevuto in cambio.