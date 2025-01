Ilgiorno.it - Polizia locale, un anno di intenso lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

Duecentosettanta ore di servizio davanti alle scuole, 384 impegnate in posti di controllo, quasi 500 sanzioni spiccate per mancato rispetto del codice della strada, 294 controlli con dispositivi autovelox, oltre seimila avvisi di violazione, oltre duecento ore spese per presidio e pattugliamento del territorio nei punti critici, 113 persone controllate. Sul fronte incidenti 58 i sinistri rilevati, su quello dei progetti in collaborazione con altri comandi locali e con gli enti sovracomunali la partecipazione alle uscite nell’ambito del progetto Smart. Non certo ultima, una sempre intensa attività in materia ambientale, oltre 400 ore spese nei mercati e una nutrita, e quotidiana, attività d’“ufficio“: quasi 1.800 accertamenti anagrafici, 185 notifiche. Da segnalare i tanti eventi di formazione, L’ultimo, poche settimane fa, aveva coinvolto decine di agenti in arrivo da tutta la zona: al centro, fra altri temi, la nuova normativa sui monopattini elettrici.