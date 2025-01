Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio a Porta Cappuccina. Aggrediti a un appuntamento

Di unavvenuto adevono rispondere, a vario titolo, quattro ascolani fra 27 e 40 anni per i quali la Procura di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio. Sono tutti accusati di lesioni aggravate per aver picchiato due giovani uomini, dopo aver dato loroall’incrocio fra via Ciotti e viale Federici il 27 giugno del 2023. Una delle vittime riportò un trauma cranico e varie ferite. Di violenza privata deve rispondere uno di loro, di 27 anni, per aver minacciato quella sera la vittima e un suo amico presente, dicendo loro che avrebbe usato il manganello che avevato con sé se li avessero denunciati per l’aggressione subita. Un 40enne è accusato di rapina perché, dopo aver aggredito la vittima, ha inseguito l’amico in fuga, facendolo cadere e appropriandosi di un paio di scarpe di lusso che costui indossava, marca Balenciaga del valore di 400 euro, letteralmente sfilandogliele dai piedi.