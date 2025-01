Sport.quotidiano.net - Menarini, una domenica speciale: "Ma il Forlì deve ripartire subito"

Francescoè pronto a tornare a casa da avversario per sfidare,, un pezzo importante del suo passato. Il 27enne ‘metronomo’ bolognese proverà infatti a riaccendere il– oscurato cinque giorni fa dalla Zenith Prato a domicilio – al cospetto di quel Corticella di cui, sotto la gerenza Miramari, ha contribuito a scrivere pagine memorabili, vincendo nell’ultimo triennio un campionato di Eccellenza e un playoff di serie D., metabolizzato il passo falso contro la Zenith? "Purtroppo è andata male, ma abbiamo resettato e siamo già mentalizzati su". Un bagno di umiltà che può servirvi da lezione per il prosieguo del campionato? "Venivamo da otto vittorie consecutive e quando tutto fila per il verso giusto può capitare un calo di attenzione. Dovremo fare tesoro della sconfitta perché certi errori non si ripetano".