Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 7-6, 6-2, 6-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: superba prova di forza, spazzato via l’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA LA FINALE DEGLI6-2IN FINALE! In rete la risposta dicon il rovescio. Maestosadidel n.1 al mondo, che ha letteralmente rimesso al suo posto lo spavaldo ed arrogante americano.40-30 Altra battuta esterna vincente.30-30 Battuta esterna vincente.15-30 Rovescio incrociato vincente del.15-15 Largo di un soffio il rovescio inside-out di, che sta abbreviando gli scambi, complici delle noie muscolari.15-0 Ace esterno per il n.1.si fa nuovamente massaggiare le cosce dal fisioterapista. Ma non è un medical time-out.5-2 Doppio fallo e doppio break.in dirittura d’arrivo.0-40 Volée di diritto imprecisa dia segno con il passante di rovescio lungolinea.