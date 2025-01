Ilgiorno.it - La seconda vita di telefoni e pc inizia a Bollate, grazie a un progetto Leonardo

(Milano) – Dal 2020 al carcere disi dà unaai rifiuti elettronici. Solo dal 2023 sono stati venduti oltre mille cellulari rigenerati e, per quest’anno, la previsione è addirittura triplicata. Ilambientale e sociale vede una partnership articolata, che mette insieme, Fenixs srl e Amsa, società del Gruppo A2A. L’obiettivo è il recupero e il riutilizzo di dispositivi come computer, cellulari e materiali provenienti dai data center dismessi. Un’tiva di economia circolare che si unisce al reinserimento nel mondo del lavoro sui dispositivi dei detenuti, che in questo modo possono acquisire competenze professionali di alto livello. Si parte dal data wiping, cioè la cancellazione dei dati, poi le apparecchiature vengono sottoposte a un’attività di refurbishing (rigenerazione) per arrivare, infine, sul mercato.