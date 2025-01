Ilfattoquotidiano.it - “Io vittima di Almasri. Mi ha torturato in un centro libico. Perché l’Italia lo ha lasciato andare?”: la testimonianza di David Yambo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le parole diYambio attivista di Sea-Watch e portavoce di Refugees il Lybia, l’organizzazione che dà voce alle persone migranti sottoposte a prevaricazioni, violenze fisiche e psicologiche in Libia. “Sono una, un sopravvissuto ai crimini cheha commesso negli anni passati e che sono ancora in corso. Nel novembre 2019, sono stato catturato nel Mediterraneo e riportato in Libia. Sono stato messo in undi detenzione. In seguito, sono stato trasferito ad Al-jadida, dove comandavae dove mi hapersonalmente. Da lì sono stato portato alla base aerea di Mitiga, dove ho assistito a molte atrocità che non posso descrivere. Oggi molti di noi si pongono domande sulil governo italiano abbiaun criminale ricercato dalla Corte penale internazionale.