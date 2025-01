Sport.quotidiano.net - Hockey Indoor. Bondeno protagonista. En plein con l’under 14

Domenica scorsa sono scese in campo le formazioni Under14 maschile e femminile dell’HC. Al PalaBonini di casa, le ragazze di mister Pazzi e Hussain hanno affrontato le rivali del Cus Padova e dell’UHC Adige in due incontri difficili. Nonostante la buona prestazione, la prima gara si è conclusa con il risultato di 5-1 per la squadra ospite. Del mini bomber Benati la rete matildea. Nel secondo incontro, complice un po’ di sufficienza e alcune conclusioni uscite di un soffio, capitan Bux & C. non sono riuscite a portare a casa la partita, conclusasi con il risultato di 2-1 per le avversarie. Di Van Onzenoort la rete del momentaneo pareggio bondesano. Nella stessa giornata i ragazzi di mister Ghisellini e mister Guerzoni hanno invece centrato l’en, con tre stupende vittorie.