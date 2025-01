Iltempo.it - Forse ce la facciamo ad aprire gli occhi e diventare una nazione adulta

Leggi su Iltempo.it

Dai chece launa, dove l'interesse nazionale è roba seria, gestita delle istituzioni non applicando il Manuale delle Giovani Marmotte ma le dure e ciniche regole delle relazioni internazionali. Dai cheristabiliamo anche l'equilibrio tra poteri dello Stato, visto che l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma chiarisce con parole precise che l'arresto di Najeem Osema Almasri Habish doveva avvenire previa interlocuzione con il Governo (nello specifico il Ministero della Giustizia). Dai cheriusciamo a ridare valore ad espressioni come quella usata dal Ministro Piantedosi nell'aula del Senato, quando parla di un provvedimento di rimpatrio eseguito per tutelare la «sicurezza dello Stato». Stiamo dicendo che il generale libico è Biancaneve? No, non abbiamo ancora buttato il cervello alle ortiche.