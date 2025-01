Donnapop.it - Ecco le FOTO di Manuel Petrarolo, il fratello scomparso di Pamela Petrarolo: tutta la storia

Qualche giorno fa è emersa la notizia circa la scomparsa didella più nota, ex volto di Non è la Rai e attuale concorrente del Grande.A far luce su quanto accaduto ci ha pensato proprio l’attuale gieffina, durante l’ultima puntata in diretta del reality; qui – con il supporto di sua mamma, presente nel loft –ha raccontato cosa è successo a. Il ragazzo ècirca due anni fa, senza mai fare ritorno a casa.La madre dei, comunque, ogni giorno scrive dei messaggi a suo figlio, che ogni tanto vengono anche visualizzati. Per questo motivo la sua sparizione è ancora più inquietante: èa leggere i messaggi o qualcuno ha il suo telefono e mantiene ancora attivo il numero? Interrogativi che, purtroppo, oggi non hanno ancora una risposta.