Agi.it - Da domenica toghe al voto per il rinnovo del direttivo Anm

AGI - Circa 9mila magistrati, iscritti all'Anm, da26 a martedì 28 gennaio, sono chiamati alper ildel Comitatocentrale del sindacato delle. Cinque le liste in campo: oltre ai gruppi tradizionali - Area democratica per la giustizia, Magistratura Indipendente, Magistratura democratica e Unicost - gli indipendenti della lista Articolo 101. Sono più di 150 i candidati per i 36 posti nel 'parlamentino', che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni e che, dopo il suo insediamento, dovrà eleggere i nuovi vertici - il presidente e l'intera Giunta - dell'Associazione. Non si ricandida Giuseppe Santalucia, magistrato di Area che ha guidato l'Anm dal dicembre 2020, cosi' come Alessandra Maddalena (Unicost) e Salvatore Casciaro (MI), che negli ultimi 4 anni hanno ricoperto gli incarichi, rispettivamente, di vicepresidente e di segretario generale dell'Associazione.