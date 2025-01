Ilrestodelcarlino.it - Curto saluta il gruppo. Per lui c’è la Samp

Dopo due settimane di stallo torna a muoversi il mercato bianconero e lo fa con l’uscita del difensore Marcorientrato al Como che lo ha girato, sempre a titolo temporaneo, alladoria. I blucerchiati, a caccia di rinforzi per risollevare la precaria situazione di classifica, hanno pensato al classe 99 scuola Milan per puntellare il reparto arretrato. Reduce dalla stagione a Como culminata con la promozione in A e ancora prima tra i protagonisti del biennio d’oro del Sudtirol con la serie B conquistata nel 2022 poi con il raggiungimento delle semifinali playoff in cadetteria, l’esperienza in Romagna è stata di sicuro al di sotto delle aspettative. Solo 12 le presenze, complice anche la squalifica di cinque giornate ricevute per quello che è stato chiamato il caso ’Jackie Chan’ condite anche da due reti, ma ormai scalzato nelle gerarchie difensive da Andrea Ciofi.