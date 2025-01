Linkiesta.it - Contrordine, Franceschini smonta l’alleanza strategica

Da antico sostenitore del ritorno al proporzionale, e prima ancora al principio di realtà, dovrei forse gioire per la svolta proposta da Darionella sua intervista di oggi a Repubblica, in cui invita i partiti di opposizione ad andare alle elezioni «ognuno per conto suo, valorizzando le proprie proposte e l’aspetto proporzionale della legge elettorale», perché in fondo «è sufficiente stringere un accordo sul terzo dei seggi che si assegnano con i collegi uninominali per battere i candidati della destra».Da critico irriducibile del «campo largo» o «alleanza» (come la chiamava) con il Movimento 5 stelle, e di tutto lo straziante e inconcludente processo unitario in cui i dirigenti del Pd si sono impantanati sin dai tempi di Nicola Zingaretti, probabilmente dovrei essere il primo a esultare per queste parole.