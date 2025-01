Tpi.it - Cecilia Sala è in Ucraina, il post da Kiev: “Di nuovo al lavoro”

è in, ilda: “Dial”Dopo l’arresto in Iran, e la successiva liberazione,è tornata a lavorare: lo ha annunciato la stessa giornalista con unda, in.Sui suoi profilo social, infatti, la reporter, che lavora per Il Foglio e Choramedia, haato un breve video in cui si vededi notte scrivendo: “Back to work” (Dialndr).Back to work pic.twitter.com/lizgeadxeV—(@) January 23, 2025Diversi i commenti di incoraggiamento, solidarietà e affetto nei confronti di. “Bentornata, si aspetta di riascoltare la tua voce. Ci sei mancata” si legge. E ancora: “Buon”, “Non si molla mai. Brava”.La giornalista era stata ospite di recente di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove, dove aveva raccontato la sua prigionia in Iran.