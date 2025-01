Bimba di 23 mesi ingerisce pila a bottone | in Toscana è il quarto caso negli ultimi due mesi l’appello dei medici

Leggi su Dayitalianews.com

Inè ilduedi un bambino cheunae finisce in ospedale.Un’altra bambina ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una batteria a. E’ accaduto in, segnando ilepisodio simile nel giro di soli due. Una situazione che ha portato ia rivolgersi ai genitori con un appello, esortandoli a prestare maggiore attenzione.Questa volta è stata una bambina di 23a essere portata in ospedale dopo aver ingerito una batteria a. Per fortuna, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze: martedì scorso, la piccola è stata trasferita al pediatrico Meyer, dove gli esami hanno mostrato che la batteria era già arrivata allo stomaco, una posizione considerata sicura. L’oggetto è stato espulso naturalmente, permettendo aidi dimetterla due giorni dopo l’incidente.