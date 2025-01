Secoloditalia.it - Allieve in minigonna, accuse crollate: assolto Bellomo. “Ecco perché serve la separazione delle carriere”

Leggi su Secoloditalia.it

Francescoè statodalla Corte di Appello di Bari “il fatto non sussiste”: l’ex giudice del Consiglio di Stato era accusato di violenza privata. Il reato peraltro prescritto aveva comportato il suo arresto nel 2019 e la permanenza ai domiciliari per tre mesi, su disposizione del gip del tribunale del capoluogo pugliese. L’inchiesta era stata condotta dalla Procura della Repubblica. All’inizio l’accusa era di estorsione ai danni di unastudentesse che frequentavano i corsi di preparazione al concorso per la professione di magistrato tenuti dalla scuola ‘Diritto e Scienza’ di cui lo stesso, barese, era direttore scientifico. Il reato, nel caso specifico, sarebbe consistito nella richiesta che lo stesso avrebbe fatto alla presunta vittima di lasciare il lavoro di valletta televisiva.