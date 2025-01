Metropolitanmagazine.it - Allerta rossa in Irlanda, Scozia e Inghilterra per la tempesta Eowyn

Tra giovedì 23 e venerdì 24 sull’interae tutta la Gran Bretagna si abbatterà la furia della, considerata la più forte degli ultimi 60 anni. Gli esperti prevedono venti a 150 all’ora e allagamenti diffusi. L’eccezionalità dell’evento è dovuta dall’estensione del territorio che il fenomeno atmosferico potrebbe colpire: è stata emanata l’arancione (chiamata ambra in) e gialla su tutto il territorio nazionale. Nessuna città tra l’e l’è al riparo da.L’evento atmosferico nasce in seguito alla grande quantità di aria fredda calata negli Stati Uniti in questi giorni. Ora la massa d’aria di origine polare si sta spostando verso l’Atlantico; qui ci saranno le condizioni ideali per la formazione di un ciclone: infatti la temperatura dell’acqua dell’oceano è maggiore rispetto a quella dell’aria e questo provoca un contrastoprovocherà l’interruzione della corrente elettrica e bloccherà la viabilità; sono previsti anche possibili danneggiamenti a strade, ferrovie, aeroporti e traghetti.