Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Piantedosi criminalizza la protesta sociale”

ROMA – "Il ministro fornisce numeri su cui per esperienza sarei portato a dubitare. E' evidente che il ministro e rovescia la realtà". A sostenerlo è il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio (foto)."E' il ministro che – continua in una nota – con una pessima gestione dell'ordine pubblico, crea tensioni in piazza. Le stesse manifestazioni per chiedere verità e giustizia sulla morte di Ramy sono state fomentate dal governo che, invece di garantire che si sarebbe fatta piena luce sui fatti, si è lanciato in una campagna a favore dell'impunità a prescindere per gli agenti, come la destra aveva già fatto nel passato per le morti di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi", conclude.