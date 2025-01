Thesocialpost.it - Usa, giudice stoppa il decreto di Trump sullo ius soli: “È incostituzionale”

Unfederale di Seattle ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine esecutivo con cui Donaldha cercato di abolire il principio dello ius. Il magistrato John Coughenour ha accolto il ricorso presentato da 22 Stati, definendo il“un ordine palesemente”. Il presidente ha già fatto sapere che presenterà ricorso contro la sentenza.Il provvedimento in questione, voluto da, punta a eliminare il diritto di cittadinanza automatica per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente sul territorio. La misura si estende anche ai figli di donne che si trovano negli Stati Uniti in modo legale, ma solo temporaneo, come per motivi di turismo, studio o lavoro stagionale.L’ordine esecutivo ha suscitato un’ondata di opposizione, con 22 Stati che hanno avviato sei cause legali per fermare la sua applicazione.