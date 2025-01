Lapresse.it - Trump a Davos: “Voglio incontrare Putin per mettere fine alla guerra”

L’intervento in video del presidente americano, Donald, al World Economic Forum di, a tre giorni dal suo insediamentoCasa Bianca. Ecco cosa ha detto il capo di Stato statunitense. “Negli Usa rivoluzione del buon senso”Quanto è accaduto negli Stati Uniti nelle “ultime 72 ore” è una “rivoluzione del buon senso”, ha esordito, ribadendo che per l’America è iniziata una “nuova età dell’oro”. La nuova Amministrazione, ha detto il presidente Usa, ha avuto un “massiccio mandato dagli americani” e sta “procedendo a grande velocità” per riparare i “disastri fatti da gente inetta”.“Congresso approverà massicci tagli fiscali”In tema di politica economica interna,ha detto che la maggioranza repubblicana al Congresso “approverà i più grandi tagli fiscali della storia americana, compresi massicci tagli fiscali per lavoratori e famiglie”.