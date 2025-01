Ilfattoquotidiano.it - Truffa o abuso di potere? Intanto Trump festeggia i suoi nuovi soldi nati in blockchain

Chi ricorda il film di Woody Allen Il dittatore dello stato libero di Bananas? Sembra la trama di una commedia grottesca, ma è la realtà americana del 2025. L’uomo più potente del mondo, Donald, e la First Lady Melania, hanno lanciato i loro meme coin personali, simboli $e $MELANIA, proprio alla vigilia dell’Inauguration Day. Guadagnando un sacco di. Miliardi. Un conflitto di interessi così spudorato da lasciare sbalorditi persino i più cinici osservatori della politica americana. Peccato che soltanto criticarequi è pericoloso, ti accusano subito di essere comunista e di rimpiangere Biden, che salutava i fantasmi.Ma il punto non è questo. Gli Stati Uniti, con Donald 47° presidente, sembrano aver perso completamente il senso del limite o della dignità. Non è un caso che il debutto dei due token varati dalla coppia presidenziale sia stato accolto da un boom di acquisti compulsivi, portando la capitalizzazione di mercato di $e $MELANIA a vari miliardi in poche ore.