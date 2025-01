Liberoquotidiano.it - "The strangers", la tensione è molto più alta della media

THEset Italia 2 ore 21.15. Con Liv Tyler, Scott Speedman e Glenn Howerton. Regia di Bryan Bertino. Produzione Usa 2008. Durata: 1 ora e 26 minuti LA TRAMA Una giovane coppia, nemmenoben assortita, che abita in una villa isolata, è molestata nelle ore notturne da tre individui mascherati. Dapprima le molestie sembrano una carnevalata, poi il cerchio si stringe attorno ai due sventurati. Il trio è formato da feroci assassini e i due non sono affatto le prime vittime. PERCHÈ VEDERLO Perché anche se la trama non è nuovissima (ogni tanto i thriller americani raccontano di case e famiglie invase) lapiùe i colpi di scena sono implacabili. La storia è tanto più inquietante perchè basata su fatti veri. Nell'estate del 2006 i massacri in case isolate in America assunsero le proporzioni di un vero incubo.