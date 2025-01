Lanotiziagiornale.it - “Sul Ponte nessun incarico all’Ingv”, i ministri danno ragione a Report

Ilsullo Stretto? Va tutto benissimo. Parola del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e del collega Gilberto Pichetto Fratin. I due ieri erano chiamati a rispondere al question time a Montecitorio rispettivamente “sull’effettivo coinvolgimento di tutti gli organismi competenti ai fini della validazione tecnica del progetto delsullo Stretto di Messina” (interrogazione presentata da Angelo Bonelli di AVS) e “sulla sicurezza sismica e sul rispetto delle normative ambientali” del maxi-progetto, tanto caro al ministro Matteo Salvini (che dopo la non brillantissima performance di due giorni fa sui treni, ha preferito dare buca e lasciar parlare i colleghi).Le interrogazioni dopo l’inchiesta disulInterrogazioni innescate anche dall’inchiesta diandata in onda domenica scorsa, nella quale il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni, denunciava come il suo istituto non fosse mai stato “coinvolto formalmente per dare un parere sulla pericolosità sismica”.