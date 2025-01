Sport.quotidiano.net - Senza Caracciolo, la difesa è un rebus. Canestrelli pronto a tornare al centro

Domenica pomeriggio il Pisa dovrà fare a meno del capitano e della guida del pacchetto arretrato: il giallo "misterioso" sventolato dal signor La Penna in apertura della sfida con il Catanzaro era indirizzato ad Antonio, che così ha raggiunto la quinta ammonizione. La squalifica del numero 4 così è scattata automaticamente e adesso Pippo Inzaghi si trova davanti al dubbio: chi schierare aldella retroguardia contro la Salernitana? Partiamo dai dati concreti: da inizio stagionenon ha giocato titolare soltanto in due delle ventidue partite disputate in campionato. Il 31 agosto contro la Reggiana, all’Arena Garibaldi (entrò nei venticinque minuti finali) e il 29 dicembre a Genova in casa della Sampdoria, costretto ai box dall’influenza. Contro gli emiliani il terzetto scelto da Inzaghi era composto da Bonfanti sulsinistra,ale Calabresi suldestra.