Ilgiorno.it - Rincarano tasse e tariffe: "Penalizzati i più vulnerabili"

Leggi su Ilgiorno.it

"Siamo preoccupati e indignati per le recenti decisioni dell’attuale amministrazione comunale di aumentare i costi dei buoni pasto e del servizio scuolabus, che colpiscono le famiglie con un basso Isee". Alessandro Zocca (nella foto) del gruppo consiliare “San Martino - Dritti al punto Zocca sindaco“, oggi all’opposizione ritiene inaccettabile la decisione di ridurre in maniera significativa le percentuali di esenzione, aumentando il peso sulle famiglie più. "Parliamo di aumenti che vanno dal 14% di media per le fasce Isee fino a 20mila euro per scuolabus, buono mensa e assistenza minori, per arrivare a punte in casi particolari di aumenti del 100% – aggiunge Zocca –. Oltre a queste misure, l’aumento dellesulle case di proprietà rappresenta un ulteriore colpo per le famiglie e i cittadini del nostro Comune.