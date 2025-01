Dilei.it - Re Carlo trema, Harry vince la causa e non divorzia da Meghan Markle

Reancora una volta deve fare i conti con suo figlio. Da quando non è più membro senior della Famiglia Reale, la sua vita è ricca di colpi di scena. Adesso ha vinto inaspettatamente lacontro il News Group Newspapers e indirettamente si è preso una rivincita sulla Famiglia Reale. E poi c’è sempre la questione del divorzio dalae si prende la rivincita su suo padredunque ha trionfato in tribunale, quando invece sembrava che i giudici fossero contro di lui. Il gruppo editoriale di Murdoch ha riconosciuto di averlo spiato illegalmente, si è scusato pubblicamente con lui e anche per il modo in cui si è comportato nei confronti di Lady Diana.Il Duca del Sussex trionfa anche contro il Palazzo che avrebbe voluto mettere tutto a tacere.