Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-REAL SOCIEDAD 3-1: Guendouzi non fa prigionieri, Thchaouna impreciso

Voti e giudizio del match dell'Olimpico che ha consegnato il primo posto praticamente aritmetico ai biancocelesti in questa Europa League

Mandas 6
Marusic 6
Gila 7
Romagnoli 6
Tavares 7. Dal 43? Dele-Bashiru 6
TOP Guendouzi 7,5: dategli spazio per correre e un pallone e vi solleverà il mondo. Gioca una partita semplicemente perfetta sotto tutti i punti di vista, in qualsiasi zona del campo compresa quella poco usuale di terzino destro.
Rovella 6,5
Isaksen 7. Dal 55? Noslin 6
Dia 6,5. Dal 76? Balde 6
Zaccagni 7.
FLOP Tchaouna 6: potrebbe fare comunque qualcosa di più. Tanti cross, praticamente tutti ribattuti, poco preciso negli ultimi metri anche se non era semplicissimo visto che in area della Real Sociedad c'erano nel secondo tempo praticamente quindici giocatori.