TikTok potrebbe dividersi in due con una nuova app per gli utenti americani

TikTok sta per vivere una svolta epocale: potrebbe presto lanciare una versione separata dell’app dedicata esclusivamente agli utenti americani. Questa mossa strategica potrebbe ridefinire il panorama social, creando due esperienze distinte e personalizzate. Immagina un universo in cui i contenuti e le funzionalità si adattino al pubblico locale, offrendo nuove opportunità di coinvolgimento e innovazione. Ma quali saranno le conseguenze di questa divisione? Scopriamolo insieme.

