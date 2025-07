Dazi di Trump le borse in Europa aprono piatte Debole Milano Asia in rosso

+0,25% Francoforte, +0,09% Parigi e -0,04% Madrid. Milano apre stabile aspettando l’intesa sui dazi, Ftse Mib -0,04%. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Dazi di Trump, le borse in Europa aprono piatte. Debole Milano, Asia in rosso

Borsa di Milano In Forte Crescita: Brilla Unicredit, Volano Iveco e Stellantis, Sospesi Dazi Usa-Cina. - Lunedì 12 maggio 2025, la Borsa di Milano ha dato il benvenuto alla settimana con un forte ottimismo, registrando un rialzo del 2%.

Le Borse europee avviano l'ultima seduta di contrattazioni della settimana in territorio negativo. Milano amplia il calo, scatta Pop Sondrio con rilancio Bper che invece cede - Segui la DIRETTA • MERCATI Trump a gamba tesa sui dazi: cosa succede di Gabriell

Borse di malumore: Trump a gamba tesa sui dazi mentre festeggia il via libera al suo pacchetto fiscale. A Milano occhi sul risiko

Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo - Borse di Asia e Pacifico in rosso con Donald Trump che ha confermato su Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e acco ... msn.com scrive

Borse nella nebbia per i dazi. Crolla il petrolio. Tesla reagisce in calo al nuovo partito di Musk. A Milano occhio alle banche - La confusione regna sovrana in tema di dazi di Trump: la data di scadenza che viene spostata al primo agosto. Scrive msn.com