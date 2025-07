Dopo il caldo vento e bombe d’acqua | donna muore a Milano travolta da un albero

Le intense perturbazioni che hanno colpito il Nord Italia negli ultimi giorni stanno lasciando un segno indelebile: vento furioso, bombe d'acqua e temporali devastanti. Tra tragedie, danni e blackout, il clima si trasforma radicalmente, portando con sé sfide sempre più imprevedibili. È il momento di riflettere sulla nostra vulnerabilità e di prepararsi alle conseguenze di eventi meteorologici sempre più estremi.

Super celle temporalesche colpiscono il nord. A Novara il “downburst” scoperchia un tetto. In Toscana 27mila fulmini, uno ha centrato un treno dell’alta velocità a Melegnano. Temperature giù di dieci gradi, oggi ancora forti piogge al nord e afa al sud. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Dopo il caldo, vento e bombe d’acqua: donna muore a Milano travolta da un albero

In questa notizia si parla di: caldo - vento - bombe - acqua

Vento forte in arrivo: scatta l'allerta gialla, lieve sollievo dal caldo africano - Prepariamoci a un cambiamento nel clima: alle 8 di sabato 28 giugno scatta l’allerta gialla per vento forte in tutta la Puglia, offrendo un po’ di sollievo dal caldo africano.

GLI AGGIORNAMENTI - Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou in serata Vai su Facebook

Dopo il caldo, vento e bombe d’acqua: donna muore a Milano travolta da un albero; Meteo: dalle bombe d’acqua al caldo africano più spietato che mai; Nubifragio a Milano, donna uccisa da un albero. Due feriti: «Allerta supercelle su mezza Italia».

Dopo il caldo, vento e bombe d’acqua: donna muore a Milano travolta da un albero - In Toscana 27mila fulmini, uno ha centrato un treno dell’alta ... repubblica.it scrive

Temporale a Milano, la bomba d'acqua di domenica 6 luglio: strade e piazze allagate e alberi caduti - Nubifragio domenica 6 luglio a Milano: dopo le giornate di grande caldo si è scatenato un forte temporale. Secondo msn.com