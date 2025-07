TikTok in sviluppo un’app esclusiva per gli utenti americani in vista della vendita

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti si fa sempre più chiaro: un'app esclusiva sta prendendo forma, destinata a rivoluzionare il modo in cui gli utenti americani interagiscono con il social. Con la scadenza del 17 settembre all'orizzonte, le trattative per una cessione a investitori non cinesi accelerano, aprendo nuove possibilità e scenari. È il momento di scoprire come questa svolta potrà cambiare il panorama digitale americano.

Prende forma il futuro di TikTok negli Stati Uniti. In base alla terza proroga concessa dal presidente Donald Trump, la scadenza legale per la vendita delle attività americane dell'app è fissata ora al 17 settembre: pena, come già più volte accennato, il blocco totale dell'applicazione in tutto il Paese. Secondo quanto riporta The Information, è ormai in via di definizione un accordo per la cessione a un gruppo di investitori non cinesi in grado di soddisfare i requisiti legali. Tra i nomi coinvolti anche Oracle, che potrebbe entrare come socio di minoranza, nonostante il tycoon in passato abbia più volte smentito un coinvolgimento dell'azienda nelle trattative.

