Ha ucciso il padre a coltellate | 25enne fermato nella notte nel Varesotto

Una notte di orrore a Luino, dove un giovane di 25 anni ha ucciso il padre adottivo con coltellate nell’abitazione di via Vittorio Veneto. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di Francesco Rezzonico, che ora si trova sotto custodia. La tragica vicenda sconvolge la comunità, lasciando domande senza risposta e una famiglia distrutta. È un caso che richiede attenzione e approfondimenti, perché dietro ogni dettaglio si cela una storia difficile da comprendere.

È stato fermato Francesco Rezzonico, accusato dell’omicidio del padre adottivo Boris ucciso a coltellate nell’abitazione di via Vittorio Veneto a Luino, in provincia di Varese. Il provvedimento è scattato nella notte dopo che il 25enne ha trascorso alcune ore nella caserma carabinieri di Luino. La violenta aggressione è avvenuta poco prima delle 20 di ieri nell’appartamento al primo piano, abitazione dove risiede la madre del ragazzo ed ex moglie della vittima. Il giovane viveva con il padre e il fratello a Lugano. La donna da poco si era trasferita a Luino. Il 57enne, insieme ai figli, era andato a farle visita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it