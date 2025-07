Women’s cup Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova Como c’è la Viola

La Women’s Cup sta per aprire i battenti tra il 23 e il 24 agosto, portando un’onda di entusiasmo nel calcio femminile italiano. Questa nuova manifestazione, ideata dalla FIGC, promette di accendere i riflettori e di offrire uno spettacolo imperdibile, anticipando la Serie A in partenza il 5 ottobre. Con 12 club, tra cui tre lombardi, l’evento si prepara a regalare emozioni forti e nuove sfide. Le aspettative sono alte: è il momento di scoprire chi si laureerà campione d’estate.

Inizierà tra il 23 e il 24 agosto la Serie A Women's Cup, nuovissima manifestazione di calcio femminile istituita dalla FIGC per accrescere il valore intorno alla disciplina. Il torneo da un lato rappresenta un antipasto del campionato (al via il 5 ottobre), ma dall'altro è una vera e propria competizione che farà gola ai presenti. A partecipare saranno tutti i 12 club, di cui tre lombardi, che poi disputeranno la successiva classica Serie A. Le squadre sono state suddivise in tre gironi da quattro. L'Inter e il Como sono finite nel gruppo B insieme alla sempre ostica Fiorentina e alla neo-promossa Genoa.

?Girone A: Juventus, Lazio, Napoli Women, Parma ?Girone B: Inter, Fiorentina, Como Women, Genoa ?Girone C: Roma, MILAN, Sassuolo, Ternana Avanti ragazze ? #FollowTheRossonere Vai su X

COMUNICATO DEL GENOA CFC: «Sebastiàn De La Fuente è il nuovo tecnico del Genoa Women. Argentino originario di Buenos Aires, dopo le prime esperienze da allenatore nel calcio maschile, nel 2016 passa al femminile, militando all’Inter e al Como do Vai su Facebook

