Qui Atletico Ascoli Il capitano è pronto | Entusiasta e carico

L'Atletico Ascoli si prepara con entusiasmo e determinazione per la nuova sfida in Serie D. Il capitano 232, pronto, entusiasta e carico, guida una squadra che sta prendendo forma grazie a investimenti strategici e alla passione di tutto il club. Con il supporto del patron Graziano Giordani, del ds Mario Marzetti e di mister Seccardini, i bianconeri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. La stagione promette grandi emozioni: restate sintonizzati!

Sta prendendo forma la nuova rosa dell' Atletico Ascoli in vista del prossimo campionato di Serie D, il terzo consecutivo per la giovane compagine bianconera. Il patron Graziano Giordani e il direttore sportivo Mario Marzetti, seguendo le indicazioni di mister Simone Seccardini, finora hanno messo a segno alcune operazioni importanti tra conferme e nuovi acquisti. Le conferme sono quelle di una compagine che vuole ancora puntare sull'esperienza e la qualitĂ dei tanti giocatori in rosa. Tra tutti il capitano Matteo D'Alessandro che nonostante i suoi 36 anni rappresenta ancora quel baluardo difensivo indispensabile anche per la crescita dei giovani calciatori della squadra.

