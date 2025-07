Andrea Bocelli scrive all’ITI Lucarelli di Benevento

Un messaggio dal cuore, proveniente direttamente dalla voce di Andrea Bocelli, ha raggiunto l’Istituto Tecnico Industriale “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento. Il celebre tenore e fondatore della Andrea Bocelli Foundation ha voluto esprimere le sue congratulazioni a questa eccellenza educativa, selezionata tra le 10 migliori scuole al mondo nella categoria Community. Scopri come questa straordinaria gratificazione ispiri e rafforzi il percorso di crescita di studenti e insegnanti.

Un messaggio di straordinaria profondità e valore è giunto all'Istituto Tecnico Industriale "Giambattista Bosco Lucarelli" di Benevento, direttamente dalla voce di uno dei più grandi artisti italiani al mondo, Andrea Bocelli. Il celebre tenore e fondatore della Andrea Bocelli Foundation ha voluto congratularsi personalmente con il Lucarelli per la selezione tra le 10 migliori scuole al mondo nella categoria Community Collaboration dei prestigiosi T4 World's Best School Prizes 2025. Nel suo messaggio ufficiale, Bocelli ha definito la scuola un esempio di rinnovamento e sviluppo socio-culturale, in grado di rispondere alle sfide di un mondo in rapida trasformazione.

