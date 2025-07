Raduno Milan 2025-2026 | primo allenamento alle 09 | 30 | LIVE News

Oggi, lunedì 7 luglio, Milan apre le porte alla nuova stagione con il raduno ufficiale a Milanello alle 09:30. È il primo passo di un entusiasmante percorso che vedrà i rossoneri tornare in campo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Restate con noi per vivere in diretta tutte le emozioni, le news e gli aggiornamenti su questa avventura che promette grandi sfide e successi. Il LIVE è appena iniziato!

Milan, Allegri anticipa il raduno a Milanello: ecco i motivi - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sembra pronto a sorprendere tutti: il raduno a Milanello potrebbe anticiparsi! Questa decisione non è solo strategica, ma riflette un trend crescente nel calcio moderno: prepararsi con anticipo per affrontare le sfide della nuova stagione.

Lunedì al via la stagione rossonera 2025/2026: il programma del raduno; Milan, domani si comincia. Primo allenamento della nuova stagione: Leao c'è, Maignan ancora capitano; Programma raduno Milan: inizia oggi la stagione 2025-2026. Le info.

Milan, al via il raduno pre campionato: non convocati Theo e Bennacer - Il Milan si prepara al suo raduno pre campionato con due assenze importanti. Segnala msn.com

Leao, il Milan lo aspetta: domani il primo allenamento. Ma nel frattempo sta già lavorando – FOTO - Leao tramite le sue storie Instagram ha fatto vedere che si sta già allenando in attesa della prima seduta a Milanello Domani inizia il raduno del nuovo Milan targato mister Massimiliano Allegri. milannews24.com scrive