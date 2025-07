Pomodoro | meglio crudo o cotto? Scopri i benefici dei carotenoidi attivi sul DNA

Il pomodoro, un vero gioiello della dieta mediterranea, offre benefici sorprendenti sia crudo che cotto. I carotenoidi attivi nel pomodoro, come il licopene, sono potenti alleati contro i danni al DNA e favoriscono la salute cellulare. Ma quale modalità di consumo ne valorizza di più le proprietà? Scopriamo insieme se è meglio gustarlo fresco o cotto, e come ottimizzarne i benefici per il nostro organismo.

Il pomodoro, frutto originario delle Americhe, era sconosciuto agli antichi Romani e al mondo medievale. Oggi è diventato un alimento fondamentale nella dieta mediterranea, apprezzato sia crudo che cotto. Ma qual è il modo migliore per assumerlo? Crudo o Cotto: cosa cambia?. Il pomodoro è ricco di vitamina C, vitamine del gruppo B, minerali, polifenoli, fibra e soprattutto carotenoidi, sostanze benefiche per la salute cellulare. Può essere consumato sia crudo che cotto, ma è nella forma cotta che offre il massimo dei benefici, soprattutto in termini di assorbimento del licopene, uno dei più potenti carotenoidi.

