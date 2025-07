Il sequel di F1 il film si fa oppure no? Ecco che cosa sappiamo a oggi

Il successo di F1, il film, ha aperto le porte a un possibile sequel, ma le conferme ufficiali ancora latitano. Con incassi così sorprendenti e un interesse globale alle stelle, l'industria si chiede: il motore del sequel si accenderà davvero? A oggi, le voci e i numeri indicano che il progetto potrebbe diventare realtà , portando nuovamente al centro delle piste cinematografiche l’adrenalina della Formula 1. Resta solo da aspettare la svolta decisiva.

F1, il film, è salito trionfalmente sul podio (beh, al botteghino), incassando già nel primo weekend un enorme bottino mondiale di 144 milioni di dollari, che secondo Google, sarebbe quasi sufficiente a finanziare l'intera stagione di un team medio di Formula Uno. Inoltre, come osserva Variety, mancano solo 54 milioni di dollari - o 94 milioni di dollari, o 144 milioni di dollari, a seconda di chi lo chieda - a coprire il budget di produzione del film, che dopo un inizio stellare potrebbe essere sulla buona strada per diventare il primo successo commerciale di un film Apple Original. In linea con il suo dominio finanziario, F1 è stato accolto sorprendentemente bene dagli spettatori abituali, ottenendo l'ambito voto "A" da CinemaScore.