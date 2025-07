Maltempo in Campania previsti temporali improvvisi | allerta gialla per tutta la giornata di oggi

La Campania si prepara a una giornata all'insegna del maltempo: temporali improvvisi e piogge intense stanno attraversando la regione, attivando un’allerta gialla valida fino a questa sera. È fondamentale rimanere informati e adottare le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e i propri cari. Seguite gli aggiornamenti e mantenete alta l’attenzione, perché il cielo grigio ci ricorda quanto sia importante essere sempre pronti a qualsiasi evenienza.

Si è aperta all’insegna del maltempo la giornata di oggi, lunedì 7 luglio, in Campania, dove è in vigore un’allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico diffuso, valida fino alle 23.59 di questa sera. Piogge improvvise, temporali di forte intensità, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it