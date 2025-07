Il Milan riparte con Allegri | raduno ritiro e primi allenamenti

Oggi, a Milanello, via ufficiale alla stagione 2025-2026 per il Milan, nuovamente guidato in panchina da Massimiliano Allegri. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan riparte con Allegri: raduno, ritiro e primi allenamenti

In questa notizia si parla di: milan - allegri - riparte - raduno

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Il @acmilan riparte con #Allegri: #raduno, ritiro e primi allenamenti - #ACMilan #Milan #SempreMilan Vai su X

? Milan: Domani si riparte a Milanello! Primo allenamento per la squadra di #Allegri, che poi parlerà in conferenza stampa. Attenzione però: la Curva Sud ha annunciato che non sarà presente al raduno. Un segnale da non sottovalutare. ? #ForzaMilan Vai su Facebook

Il Milan riparte con Allegri: raduno, ritiro e primi allenamenti; Milan: Allegri ha scelto capitano e vice, domani la presentazione ma c'è subito una grana; Leao torna a Milanello: Allegri lo vuole leader assoluto.

Il giorno di Allegri a Casa Milan: comincia l’anno del rilancio - Il Milan riparte con rinnovate ambizioni, una guida diversa e la voglia di cancellare quello che non è andato nell’ultima stagione. Riporta informazione.it

La Curva Sud diserta il raduno a Milanello: le ragioni della scelta - Il Milan si prepara per una nuova stagione con Allegri: un raduno tra novità, assenze e partnership esclusive. Scrive notiziemilan.it