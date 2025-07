Usa e il 4 luglio Mattarella | Partner insostituibile

In occasione del 4 luglio, festa nazionale degli Stati Uniti, il Presidente Mattarella ha sottolineato l’indissolubile legame tra Italia e America, definendo gli Stati Uniti un “partner insostituibile”. Un messaggio di stima e collaborazione che rafforza il ruolo strategico dei nostri rapporti bilaterali. In un mondo in costante evoluzione, tali parole ricordano quanto sia fondamentale mantenere e valorizzare questa alleanza speciale.

“Stati Uniti partner insostituibile dell’Italia”. Così scrive il Presidente Mattarella in un messaggio a Trump in occasione dell’Independence Day, la festa nazionale americana del 4 luglio. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa e il 4 luglio. Mattarella: “Partner insostituibile”

In questa notizia si parla di: luglio - mattarella - partner - insostituibile

Usa e il 4 luglio. Mattarella: “Partner insostituibile” - Il 4 luglio rappresenta un momento di celebrazione e riflessione tra Italia e Stati Uniti, due alleati forti e affidabili.

#Tg2000 - #Usa e il #4luglio. #Mattarella: "Partner insostituibile" #4luglio #Tv2000 #StatiUniti #DonaldTrump #Trump #indipendenceday @Quirinale @tg2000it Vai su X

Messaggio di Mattarella a Trump per il 4 luglio: «Italia e Stati Uniti legati da un partenariato storico fondato su dialogo e prosperità condivisa». Vai su Facebook

Usa e il 4 luglio. Mattarella: “Partner insostituibile”; Il messaggio di auguri di Mattarella a Trump per il 4 luglio: “Usa partner insostituibile”; Mattarella: «Gli Stati Uniti, partner insostituibile per l’Italia».

Il messaggio di auguri di Mattarella a Trump per il 4 luglio: “Usa partner insostituibile” - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Come scrive tg.la7.it

Usa e il 4 luglio. Mattarella: “Partner insostituibile” - Così scrive il Presidente Mattarella in un messaggio a Trump in occasione dell’Independence Da ... Da informazione.it