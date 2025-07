Pari col Cerredolo Il Collagna cancella lo zero in classifica

In un pomeriggio di emozioni e suspense, Collagna e Cerredolo si affrontano in un match che può cambiare le sorti della classifica. Con il pareggio 1-1, il risultato cancella lo zero in classifica per Collagna, regalando speranze e nuove energie a entrambe le squadre. La partita è stata un vero spettacolo di impegno e passione, dimostrando ancora una volta che nel calcio tutto può succedere...

COLLAGNA 1 CERREDOLO 1 COLLAGNA: Caccialupi, Valmori, Vergnani, Peqini, Dolci, Mattioli, Coli (66' Iovinelli), Gabriele Monelli, Bertolani, Giordano Ferretti, Bertucci (70' Gentili). A disp.: Ugoletti, Filippo Monelli, Sasdek, Iovinelli, Gentili. All.: Fausto Monelli. CERREDOLO: Rebuttini, Bertocchi, Roccaro, Gazzotti, Capuozzo, Ashong, Messori, Schenetti, Guido Guidetti (70' Seri), Rivi, Ruffaldi. A disp.: Rudy Guidetti. All.: Corrado Guidetti Arbitro: Domenico Colloca (Abissino – Bocedi). Reti: 42' (rig.) Bertucci; 53' Rivi. Note: giornata variabile; spettatori 100 circa, campo perfetto. Nei Giovanissimi roboante blitz del Cerredolo (1-5) trascinato dal poker di Manea e dall'acuto di Paini.

