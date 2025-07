Prima Categoria un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini Maggi | Sono amareggiato ma non trattengo nessuno Esodo da Consandolo | vanno tutti al Bando

Il mondo del calcio di Prima Categoria si sta scuotendo sotto il peso di un drammatico esodo di giocatori, con molti che scelgono di trasferirsi alla neopromossa Malagolini Maggi. Un colpo duro per il Consandolo, ora costretto a ripartire dal settore giovanile, cuore pulsante del progetto del presidente Luigi Maggi. Tra le cause di questa emorragia c’è anche Max Malagolini, ex allenatore simbolo, che ha lasciato un segno indelebile. La strada verso una nuova rinascita è tutta da scrivere.

Il Consandolo riparte dal settore giovanile, la pupilla degli occhi del presidente Luigi Maggi. Una scelta voluta ma anche indispensabile dopo che il neo promosso Bando ha saccheggiato la squadra dell'anno scorso. Un esodo che ha impoverito l'organico a disposizione del confermato mister Dirani, che è responsabile anche del settore giovanile. E dire che tra gli artefici di questa operazione c'è Max Malagolini, per dieci anni allenatore del Consandolo. "Nelle societĂ di calcio a volte c'è uno sposalizio con gli allenatori – dice il massimo dirigente rossoblĂą – Con Malagolini è stato così, non mi aspettavo che andassero in massa a Bando.

