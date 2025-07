Noa Lang è del Napoli restano soltanto da prenotare le visite mediche Romano

Noa Lang è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, con le visite mediche romane ormai pronte per essere completate. Dopo un’attesa intensa e un’importante operazione di mercato, l’ala olandese si prepara a unirsi alla squadra partenopea, pronto a dare il suo contributo in attacco. Con la sua versatilità e talento, i tifosi napoletani possono già immaginare le emozioni che ci riserverà questa nuova avventura. Il prossimo annuncio è alle porte…

Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli. Lo ha annunciato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, con il suo classico “here we go”. Già ieri sera avevamo scritto di uno scambio di documenti in corso, ora definito completamente. L’ala olandese arriva in sostituzione di Kvaratskhelia e sarà utilizzato lì alto a sinistra, forse alternandosi con Neres o chi per lui in caso di altro arrivo. Il prossimo annuncio (a ore ndr) dovrebbe e potrebbe essere quello di Sam Beukema, che arriverà dal Bologna. Entrambi di certo parteciperanno dall’inizio al ritiro di Dimaro, insieme a De Bruyne e Marianucci già ufficializzati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Noa Lang è del Napoli, restano soltanto da prenotare le visite mediche (Romano)

In questa notizia si parla di: lang - napoli - romano - restano

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

?Fabrizio Romano:” Napoli e PSV Eindhoven hanno raggiunto un accordo verbale per Noa Lang. Costo del trasferimento: 28 milioni di euro, più una clausola sulla futura rivendita. Lang voleva solo il Napoli e guadagnerà 2,8 milioni di euro netti a stagione. Vai su Facebook

Noa Lang è del Napoli, restano soltanto da prenotare le visite mediche (Romano); Accordo verbale Napoli-PSV per Lang, Romano: Here we go a breve...; Romano: “Il Napoli è pronto per chiudere per Noa Lang”.

Noa Lang è del Napoli, restano soltanto da prenotare le visite mediche (Romano) - Lo ha annunciato Fabrizio Romano con il suo marchio "here we go" su X stamane. Secondo ilnapolista.it

MERCATO - Romano: "Here We go! Il Napoli ha raggiunto un accordo per Noa Lang" - Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, scrive su X della chiusura dell'affare del Napoli per Noa Lang, esterno del PSV: "Here we go! Da napolimagazine.com