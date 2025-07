Strage di Corinaldo l' evaso scatena la rabbia dei parenti delle vittime | Perché non era scortato?

La tragica strage di Corinaldo ha lasciato ferite ancora aperte, alimentando la rabbia dei parenti delle vittime, tra cui Benedetta Vitali ed Eleonora Girolimini. La fuga dell’evaso senza scorta aggrava il senso di ingiustizia e abbandono, facendo sentire i familiari presi in giro e privati della verità. È ora di fare luce e garantire giustizia per chi non può più parlare.

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita.

