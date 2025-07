Musk punta al Congresso e Trump sguinzaglia Bannon | Buffone non sei nemmeno americano

Musk mira al Congresso, mentre Trump scatena Bannon in un attacco senza pietà. La battaglia politica si infiamma tra alleanze e rivalità che potrebbero ridisegnare il panorama americano. In questo scenario turbolento, ogni mossa potrebbe essere decisiva. Ma chi uscirà davvero vincitore da questa guerra di potere? La risposta si nasconde tra le pieghe di un confronto destinato a segnare il futuro della politica statunitense.

Il presidente Usa teme l'ascesa dell'uomo più ricco del mondo, che potrebbe sfruttare le sue debolezze per ottenere qualche seggio alla Camera e al Senato, divenendo l'ago della bilancia tra democratici e repubblicani. Il tycoon ha quindi iniziato ad attaccare il suo ex braccio destro, definendolo un "disastro ferroviario" che non sa più come rimettersi in riga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it